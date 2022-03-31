دراسة: رؤية 2030 أسهمت في تقدم السياحة والضيافة في المملكة

وناقشت الباحثة حصة بنت مروان السديري المتخصصة في علم الآثار وتحمل درجة الماجستير في السياحة الدولية، في دراستها عن "دور إدارة المشاريع في صناعة السياحة والضيافة.. دراسة حالة عن طنطورة في محافظة العلا"، مدى نجاح المملكة في قطاع السياحة والتطورات التي أحدثتها فيه، من خلال استعراض عدد من العناصر مثل النموذج والاستراتيجية التي تم تطبيقها، والشراكات التي تم عقدها مع عدد من الدول الأخرى؛ للمساهمة في هذا المشروع الضخم، بالإضافة إلى التاريخ العريق الخاص بمحافظة العلا، معتمدة في إطارها النظري على نموذج "الهيئة المعرفية لإدارة المشروعات" ونموذج "الهيئة المعرفية لإدارة الفعاليات".