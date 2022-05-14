دراسة عسكرية ومناصب رفيعة.. "محمد بن زايد" على كرسي حكم الإمارات

وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من مارس من عام 1961، وتلقّى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكمل تعليمه العالي في المملكة المتحدة؛ حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.