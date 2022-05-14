دراسة عسكرية ومناصب رفيعة.. "محمد بن زايد" على كرسي حكم الإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات، خلفًا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
والشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأحدُ إخوةِ الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من مارس من عام 1961، وتلقّى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكمل تعليمه العالي في المملكة المتحدة؛ حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.
ووفق "سكاي نيوز عربية": تلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية على سلاحِ المدرعات والطيران العمودي والطيرانِ التكتيكي، وضمن القوات المظلية، وتولى خلال فترة الشيخ زايد والشيخ خليفة عدة مناصب رسمية من أهمها رئاسةُ الأركان عامَ 1993.