دراسة: فلسفة ولي العهد في الإدارة بوصلة لنهضة المملكة وإنجازاتها في إطار "رؤية 2030"

وأوضحت الدراسة أن الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- يراهن في تحقيق العملية التنموية الشاملة على القدرات الذاتية للمملكة، وفي مقدمتها الشعب السعودي العظيم. مشيرة إلى أن لغة خطاب سموه تتضمن العديد من القوى الفاعلة المركزية، التي دائمًا ما يذكرها بشكل واضح، وأبرزها السعوديون، خاصة شباب وشابات المملكة، وكذلك إمكانات المملكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وأيضًا مكانة الدولة السعودية الإقليمية والدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الإسلامي.