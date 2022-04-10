دراما بلا هوية واستنساخ لـ"طاش".. "العتيبي": نعيش حالة مفصلية!

يتلهف المتابعون في رمضان لمشاهدة الأعمال الدرامية، سواءً الكوميديا منها أو التراجيديا، وهو الموسم الذهبي لتنافس شركات الإنتاج لعرض أعمالها.
فبين التهريج والكوميديا الفنية يتوقف الكثير في العادة، فالموسم الرمضاني مناخ خصب للجدل حول المسلسلات والبرامج ما بين مؤيد وآخر يقف على الطريق المضاد.
ووسط تسابق محموم بين الممثلين بتنوع المسلسلات، منهم من اختار الإبحار في التاريخ بما فيه من منعطفات وتحولات، وآخرون تناولوا الكوميديا التي لاقت ردود فعل واسعة هذا العام بتقليد شخصيات معروفة في الساحة الفنية والدعوية.
ويبقى السؤال المهم، هل الدراما السعودية ترتقي بالذائقة؟ وهل الفن يؤدي دوره باقتدار ويعكس صورة مجتمعنا؟ وهل تلاشت القيمة الفنية؟
حول هذا، وعن ماهية الدراما هذا العام، يجيب الكاتب والمخرج المسرحي رجا العتيبي قائلاً: "أتوقع هذا العام، من خلال موسم رمضان الحالي، أن نعيش حالة مفصلية للدراما المحلية، بسبب عزوف المشاهد والنقاد والمهتمين عن التفاعل مع الأعمال المحلية هذا الموسم، إلا من مناقشات قليلة، مقارنة بالعام الماضي، أو الذي قبله".
وأشار إلى أن "ذلك بسبب تكرار الأخطاء، وإعادة تسويق النجوم في كل مكان، وتكرار أعمال سابقة بأجزاء جديدة بالوجوه نفسها، والأسلوب، والقصة، فكثير من الأسماء لم تعد محفزة للمشاهدة، ولا حتى الأعمال باتت تكرر نفسها في كل رمضان".
وأردف: "فالأعمال المحلية هذا الموسم، إما أعمال تتناول الماضي القريب، أو تقليد شخصيات مشهورة على شاكلة أعمال داود حسين في زمان مضى، أو أعمال درامية من دون هوية واضحة، فلا تعلم هل هي كوميديا أو تراجيديا، أو أعمال تستلهم "طاش ما طاش"، الذي ما زال يفرض أسلوبه على الرغم من توقفه من سنوات".
واختتم قائلاً: "القيمة الفنية للأعمال الدرامية، هي الحلقة الأضعف، سواء على مستوى الإخراج أو الكتابة، أو حتى التمثيل، باستثناء أعمال متميزة، وأسماء مبدعة لم تصمد في ظل الخطاب الدرامي السائد بشوائبه التي لا تحصى، أما إذا تضاءلت القيمة الفنية، يحصل انقطاع وجداني بين العمل والمشاهد، فيبحث المشاهد عن منصات أخرى ترضي فضوله، وهنا لا يجد المعلن بدًا من التوقف؛ لأنه يضخ أمواله من أجل المشاهد، وإذا شعر بغيابه، فورًا يتوقف".