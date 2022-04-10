دراما بلا هوية واستنساخ لـ"طاش".. "العتيبي": نعيش حالة مفصلية!

واختتم قائلاً: "القيمة الفنية للأعمال الدرامية، هي الحلقة الأضعف، سواء على مستوى الإخراج أو الكتابة، أو حتى التمثيل، باستثناء أعمال متميزة، وأسماء مبدعة لم تصمد في ظل الخطاب الدرامي السائد بشوائبه التي لا تحصى، أما إذا تضاءلت القيمة الفنية، يحصل انقطاع وجداني بين العمل والمشاهد، فيبحث المشاهد عن منصات أخرى ترضي فضوله، وهنا لا يجد المعلن بدًا من التوقف؛ لأنه يضخ أمواله من أجل المشاهد، وإذا شعر بغيابه، فورًا يتوقف".