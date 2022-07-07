درب الحج الشامي.. تعرف على مسارات ربطت عواصم عربية تاريخية بالبيت الحرام

وفي كتاباته عن تجربته في رحلة الحج: قدر ابن رشيد قافلة الحج الشامية التي سار معها سنة 674 هـ/ 1286م بستين ألف راحلة دون الخيل والبغال والحمير، وهو الرقم ذاته الذي قدره الرحالة الفرنسي "قسطنطين فرانسوا فولني" في مذكراته عن قافلة حج انطلقت من دمشق إلى مكة في القرن الثامن عشر، وهو ما يشير إلى ضخامة قوافل الحج والجهد الكبير الذي بذل لتسهيل رحلة الحجاج وتوفير جميع احتياجاتهم، وبخاصة في تلك الفترة الزمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار بُعْد المسافة وضرورة توفير الاحتياجات الأساسية كالمأكل والمشرب، وتوفير الحماية للحجاج من المخاطر المختلفة، وأبرزها غارات البدو وقطاع الطرق.