درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج ما بين 42 – 44 درجة مئوية على المشاعر المقدسة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، ما بين اليوم 42 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35 كيلو مترًا في الساعة.