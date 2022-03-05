درجات الـ37 تعود.. أجواء صيفية للمرة الأولى منذ 5 أشهر بالوسطى والشمالية

تَوقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن يشهد الأسبوع الحالي نشاطًا كبيرًا للمنخفضات الخماسينية الربيعية الحارة والجافة؛ المنخفض الأول يؤثر غدًا الأحد وجزء من الاثنين، والمنخفض الثاني الأكثر قوة متوقع يومي الأربعاء والخميس مع انخفاض شديد في الضغط السطحي إلى 995، ورياح عاصفة مثيرة للغبار الكثيف شمال المملكة.