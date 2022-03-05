درجات الـ37 تعود.. أجواء صيفية للمرة الأولى منذ 5 أشهر بالوسطى والشمالية

تَوقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن يشهد الأسبوع الحالي نشاطًا كبيرًا للمنخفضات الخماسينية الربيعية الحارة والجافة؛ المنخفض الأول يؤثر غدًا الأحد وجزء من الاثنين، والمنخفض الثاني الأكثر قوة متوقع يومي الأربعاء والخميس مع انخفاض شديد في الضغط السطحي إلى 995، ورياح عاصفة مثيرة للغبار الكثيف شمال المملكة.
وأضاف "العصيمي": يتزامن مع تأثير المنخفضات الخماسينية ارتفاع كبير في درجات الحرارة وخصوصًا مع التنظيم غير الجيد للغلاف الجوي وابتعاد محور الكتل الباردة وجفاف الطقس.
وتَوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء القادم 37 درجة في جهات من الوسطى والشمالية وهي أجواء صيفية تحدث للمرة الأولى منذ 5 أشهر.
ولفت في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، إلى أن الظاهرة المناخية "اللانينا" لا تزال مستمرة، وغالبًا ما تسبب -بعد مشيئة الله- انخفاض معدلات الأمطار في المملكة وزيادة العواصف الرملية من خلال ابتعاد محور المنخفضات الجوية وجفاف الجزء الغربي من بحر العرب ومنخفض البحر الأحمر؛ لافتًا إلى ارتباط كبير بين برودة وسط المحيط الهادئ وبرودة غرب بحر العرب.