درع @Dera1727 .. برنامج رمضاني يوثق تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها

يشهد شهر رمضان المبارك، سباقًا محمومًا في منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم وتوثيق الوقائع التاريخية التي تتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل، في وقت تضع فيه العديد من المنصات اللمسات النهائية هذه الأيام على أعمالها،استباقًا لأول أيام شهر رمضان.
ومن ضمن الأعمال التوثيقية التي يتوقع لها أن تكون منافسًا شرسًا لاقتسام كعكة المشاهدين في شهر رمضان المبارك"برنامج درع" @Dera1727 الذي يهتم بتوثيق تاريخ الدولة السعودية مُنذ تأسيسها.
وأعلن الباحث في التاريخ الحديث الدكتور سلطان الأصقه آل حثلين عن إطلاق برنامج درع من خلال حساباته على منصةتويتر وسناب شات، وقال في تغريدة: "سأكون معكم طيلة شهر #رمضان المبارك في برنامج #درع" مرفقًا بها الفيديوالتشويقي عن البرنامج الذي اعتمد في تصميمه على طابع عصري بكرسي يتوسط موقع التصوير وبخلفية تُظهر صورًاتاريخية متنوعة لتاريخ الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تأسست في العام 1727م.
ولم يفصح القائمون على برنامج درع عن عدد الحلقات الرمضانية التي سيتم بثها من خلال المنصة طيلة شهر رمضان المبارك،في وقت يُنتظر أن تشهد الحلقات تفاعلًا كبيرًا، على ضوء الردود الكبيرة التي حظيت بها تغريدة مُقدم البرنامج.