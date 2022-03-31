درع @Dera1727 .. برنامج رمضاني يوثق تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها

يشهد شهر رمضان المبارك، سباقًا محمومًا في منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم وتوثيق الوقائع التاريخية التي تتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل، في وقت تضع فيه العديد من المنصات اللمسات النهائية هذه الأيام على أعمالها،استباقًا لأول أيام شهر رمضان.