دشن وتابع مشاريع بقيمة 15 ملياراً و400 مليون ريال.."الفيصل" يختتم غدًا جولاته بمكة

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية ومتابعة ما تحقق في استراتيجية المنطقة التنموية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، والحرص على التقاء أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم.