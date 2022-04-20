دعاة موريتانيا يثمنون جهود خادم الحرمين في العناية بالقرآن ونشره بالعالم

وتفصيلاً، قال الداعية الدكتور إسماعيل بن الراجل الشنقيطي إن هذه الهدية غالية التي تهديها المملكة لبلادنا، ما هذه بأول بركاتها على هذا البلد، كما بين الداعية الشيخ أحمد سالم بغاية الإعجاب بهذه الهدية المتمثلة في أكثر من 100 ألف مصحف للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خادم الحرمين الشريفين ونطلب المزيد من هذا النوع من الهدايا القيمة السخية.