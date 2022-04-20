دعاة موريتانيا يثمنون جهود خادم الحرمين في العناية بالقرآن ونشره بالعالم

ثمن عدد من الدعاة الموريتانيين جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في خدمة القرآن الكريم وأهله، ونشره في العالم أجمع، ومن ذلك هديته - رعاه الله - من المصحف الشريف لجمهورية موريتانيا والبالغ عددها 104 آلاف نسخة.
وتفصيلاً، قال الداعية الدكتور إسماعيل بن الراجل الشنقيطي إن هذه الهدية غالية التي تهديها المملكة لبلادنا، ما هذه بأول بركاتها على هذا البلد، كما بين الداعية الشيخ أحمد سالم بغاية الإعجاب بهذه الهدية المتمثلة في أكثر من 100 ألف مصحف للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خادم الحرمين الشريفين ونطلب المزيد من هذا النوع من الهدايا القيمة السخية.
ومن ناحيته، أكد الشيخ ماء العينين عبيد، أن عطاء المملكة شمل كل المجالات وعم كل أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين قادة وشعباً، كما أكد الشيخ محمد المختار محمد سالم أن هذه الهدية العظيمة صادفت محلاً في النفوس وعبر عن ذلك كبار المسؤولين ولهجت الألسن بالثناء على يد المملكة العربية السعودية المعطاء دام العطاء وثبت الأجر بإذن الله تعالى.
وأوضح الشيخ محمد بن الدين بن محمد علي أن الهدية ما هي بأول بركات المملكة العربية السعودية فتاريخ المملكة زاخر بالعطاء النافع في سبيل خدمة الإسلام ونفع المسلمين وما توزيع 100000 نسخة من كتاب الله اليوم في موريتانيا إلا جانب من ذلك العطاء الذي أسأل الله له الدوام، جزى الله خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء كما أشكر لوزير الشؤون الإسلامية جهوده المباركة.