دعا المجتمع الدولي إلى تحرُّك فوري.. البرلمان العربي يدين الهجمات الحوثية على المملكة

وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد هذه الهجمات العدائية التي تأتي في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف؛ استضافة مشاورات يمنية، مُجددًا تضامنه الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.