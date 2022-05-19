دعا المشاهير للالتزام.. "الحماد" يكشف ضوابط عن إعلانات العقار بالمملكة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، عن بعض توجهات الهيئة في ما يخص الجانب الإعلاني والدعائي، بالإضافة لكثير من التنظيمات التي ستطلقها الهيئة منبثقة من سياستها كجهاز تشريعي وتنظيمي للسوق العقاري الذي يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد الوطن بالإضافة لكون العقار من اهتمامات المواطن السعودي وعشقه.
وأوضح "الحماد" بعض الضوابط التي تم تشريعها بالهيئة في جانب تنظيم جوانب الإعلانات العقارية؛ حيث لا بد أن يكون المعلن سعودياً وما يعلن عنه واضحاً وضوحاً جلياً يُـبعد عن الصفقة ما قد يشكل عليها لاحقاً بهدف حماية كافة الأطراف من بائع ومشترٍ ووسيط وفقاً لجوانب محددة نشرت على موقع الهيئة لمن يرغب في الاطلاع والاستزادة.
وأشار "الحماد"، في حديثه الذي أجراه ونشره فائز المالكي عبر حسابه بمواقع التواصل، عن آلية البيع التي كانت سائدة من اجتهادات ونقل للوصف العيني دون أدنى دقة؛ مما أحدث كثيراً من الإشكاليات التي وصلت للمحاكم وعطلت كثيراً من المشاريع.
وبين أنه لا بد أن يكون المعلن هو صاحب العقار أو من أوكلت له مهمة الإعلان بطريقة رسمية علاوة على الخصوصية التي تنتهجها عملية البيع بهذه الطريقة المنظمة والدقيقة التي ستقضي على كثير من التلاعب الحاصل والتضليل الذي حدث لكثير من المشترين.
وفي ختام حديثه، دعا رئيس الهيئة كافة المعلنين من مشاهير ووسطاء بالالتزام بضوابط الهيئة المعلنة عبر الموقع من تفويض رسمي عبر الأيقونات المتاحة ومنها بوابة عقاري، كما دعا إلى تقديم البلاغات بشأن المخالفات من خلال الرابط الآتى: "rega.gov.sa -خدمات عقاري -البلاغات".