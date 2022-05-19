دعا المشاهير للالتزام.. "الحماد" يكشف ضوابط عن إعلانات العقار بالمملكة

وأوضح "الحماد" بعض الضوابط التي تم تشريعها بالهيئة في جانب تنظيم جوانب الإعلانات العقارية؛ حيث لا بد أن يكون المعلن سعودياً وما يعلن عنه واضحاً وضوحاً جلياً يُـبعد عن الصفقة ما قد يشكل عليها لاحقاً بهدف حماية كافة الأطراف من بائع ومشترٍ ووسيط وفقاً لجوانب محددة نشرت على موقع الهيئة لمن يرغب في الاطلاع والاستزادة.