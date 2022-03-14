دعماً للاستثمار.. أمير الجوف يدشّن مصنع "المليون شجرة" لعصر الزيتون

كان في استقبال الأمير في موقع المشروع مالك المزرعة ناصر بن عبدالعزيز الحمد، وعديد من المسؤولين والقائمين على المصنع الذي يستهدف الاستفادة من إنتاج المنطقة الوفير من الزيتون لعصر الزيت، مع الاستفادة من مخلفات الزيتون بعد العصر "الأغصان والأوراق" في الحطب وفحم التدفئة وغيرها؛ حيث ينتج المشروع 2000 طن من ثمار الزيتون و200 طن من الزيت.