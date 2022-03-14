دعماً للاستثمار.. أمير الجوف يدشّن مصنع "المليون شجرة" لعصر الزيتون

وضع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، حجر الأساس لمصنع "مشروع المليون شجرة" لعصر الزيتون، وذلك في منطقة بسيطا الزراعية، وذلك ضمن جولته التفقدية على محافظة طبرجل.
كان في استقبال الأمير في موقع المشروع مالك المزرعة ناصر بن عبدالعزيز الحمد، وعديد من المسؤولين والقائمين على المصنع الذي يستهدف الاستفادة من إنتاج المنطقة الوفير من الزيتون لعصر الزيت، مع الاستفادة من مخلفات الزيتون بعد العصر "الأغصان والأوراق" في الحطب وفحم التدفئة وغيرها؛ حيث ينتج المشروع 2000 طن من ثمار الزيتون و200 طن من الزيت.
وأشار أمير الجوف، إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في النهضة الزراعية التي تشهدها محافظة طبرجل ومنطقة الجوف بشكل عام، مضيفاً أن المصنع إضافة إلى الاستثمارات الزراعية في الجوف ويعكس البيئة المحفزة للاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً توفير سبل الدعم والتسهيلات كافة للمستثمرين والمزارعين والشركات.
وقدّم مالك المشروع "الحمد"، شكره لأمير منطقة الجوف، على دعمه للمستثمرين الذي يعد تحفيزاً لجذب مزيدٍ من الاستثمارات للمنطقة، لما تمتلكه من بيئة جاذبة في شتى المجالات.
يُشار إلى أنه قد حضر التدشين المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.