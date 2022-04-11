دعمتها بـ"مليون ريال".. "سبيماكو" تثمّن جهود "إحسان" لحوكمة العمل الخيري

تفاعلًا مع الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم الجمعة الماضي 8 أبريل الجاري؛ قدّمت شركة سبيماكو الدوائية تبرعًا بمبلغ مليون ريال سعودي لمنصة "إحسان" لدعم مبادراتها الاجتماعية ومشاريعها الخيرية.
وتأتي مشاركة الشركة للعام الثاني في هذا العمل الخيري؛ تعزيزًا لقيم العمل الإنساني، وتشجيع مؤسسات القطاع غير الربحي، وتوسيع أثرها، وتفعيل دور العمل الخيري في القطاع الخاص باستحداث أدوات عصرية، ورفع مستوى موثوقية وشفافية العمل الخيري والتنموي، إضافة إلى الارتقاء بمفاهيم الانتماء للوطن والتفاعل مع قضاياه.
ويدفع حرص سبيماكو الدوائية على المسؤولية الاجتماعية دومًا، لتستمر في المشاركة لدعم منصة إحسان والجمعيات الخيرية بمختلف القطاعات؛ لما تقوم به من عمل جليل في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية؛ إيمانًا بالدور الكبير الملقى على عاتق القطاع الخاص بوصفه شريكًا في التنمية المجتمعية، وبالإضافة إلى الهدف الأسمى المتمثل في تقديم يد العون للمحتاجين.