دعمتها بـ"مليون ريال".. "سبيماكو" تثمّن جهود "إحسان" لحوكمة العمل الخيري

وتأتي مشاركة الشركة للعام الثاني في هذا العمل الخيري؛ تعزيزًا لقيم العمل الإنساني، وتشجيع مؤسسات القطاع غير الربحي، وتوسيع أثرها، وتفعيل دور العمل الخيري في القطاع الخاص باستحداث أدوات عصرية، ورفع مستوى موثوقية وشفافية العمل الخيري والتنموي، إضافة إلى الارتقاء بمفاهيم الانتماء للوطن والتفاعل مع قضاياه.