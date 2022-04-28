دعم أجرة المسكن لأكثر من 36 ألف حكم تنفيذي خلال شهر رمضان

يُذكر أن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" صادر بقرار مجلس الوزراء 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي: "أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية"، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقًا داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًّا، وأن يَصدر قرار تنفيذي بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل و"البلدية والإسكان"، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.