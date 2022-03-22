دعم إسلامي كبير للمملكة ضد إرهاب "الحوثي".. ووزير الخارجية: يهدّدون الملاحة الدولية

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن تطلعه إلى وضع مجلس الأمن جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية في كلمة له اليوم بالدورة الـ 48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بباكستان، أن "التصعيد العسكري الحوثي يعكس تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام".
وجدّد الوزير التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية، موضحاً أن تصعيد الحوثيين يهدّد أمن واستقرار المنطقة أجمع.
من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، عن تضامنها بشدة مع السعودية والإمارات ضد هجمات الحوثيين التي طالت أهدافاً مدنية في كلتا الدولتين.
جاء ذلك في كلمة أمين عام المنظمة، حسين إبراهيم طه، الذي أكد أيضاً دعم المنظمة "جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في سوريا".
وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، الدورة الـ 48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستمر على مدار يومين؛ لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي.
وتطرح الدورة عديداً من المواضيع، فضلاً عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والتطورات المهمة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020.