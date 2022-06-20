دعم الصناعة المحلية.. معرض القهوة والشوكولاتة بعنيزة يختتم فعالياته

فالقهوة اليوم لم تعد شراباً تقليدياً يقدّم بالضيافة بل موروثاً وهوية سعودية، ويكفي تغيير مسماها للقهوة السعودية ودعم هذه الصناعة المحلية، حتى أعلن صندوق الاستثمارات العامة قبل مدة وجيزة إطلاق الشركة السعودية للقهوة؛ بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى مصافّ العالمية في المستقبل.