دعوة العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات إنترنت الأشياء"

وتأتي هذه الوثيقة ضمن إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات المحسنة لجودة الحياة مساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.