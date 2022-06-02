دعوة رسمية للعموم لإبداء الرأي في مشروع نظام الأوقاف الجديد

وحرصت الهيئة من خلال مشروع نظام الأوقاف على تعظيم الأثر للوقف بتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، مع التوجيه والتعزيز لمصارف الأوقاف حسب شروط الواقف، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، كما سيدعم هذا المشروع جذب المزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، وأيضاً توفير قطاع مهني متقدم يساعد على تأهيل واكتساب المهارات للعاملين في القطاع.