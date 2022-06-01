دعوة ملاك الأراضي البيضاء بالمدينة المنورة لسرعة تسويرها تجنبًا لتطبيق الجزاءات النظامية

وشددت أمانة المدينة المنورة على الملاك بالمسارعة في تصحيح أوضاع الأراضي؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، فيما أهابت بالمستهدفين مراجعة المكاتب الهندسية للاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بترخيص تسوير الأراضي الفضاء واستكمال الطلبات، مؤكدةً أن هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي وقت سابق، تهدف إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها؛ لحمايتها من التعديات، فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق والميادين وتحسين جودة الحياة.