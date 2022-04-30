دعوة من "عمليات أمن الدولة" للإبلاغ عن أي أخطار إرهابية

دعا مركز العمليات الميدانية برئاسة أمن الدولة، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن كل ما يهدد سلامة الوطن وحدوده من أخطار إرهابية.
وقال المركز، في رسائل توعوية بثها تحت عنوان "وعينا.. أمان لنا": "أخي المواطن.. أخي المقيم.. كتب الله لكم الفوز بالمغفرة في ختام العشر الأواخر من رمضان.. بلادنا آمنة بفضل الله ثم بفضلكم، ومركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يستقبل بلاغاتكم بكل سرية عن كل ما يهددنا وحدودنا من أخطار إرهابية، وعلى مدار الساعة عبر قنوات الاتصال التالية:
الهاتف الموحد: (990).
وعلى البريد الإلكتروني: (990@900pss.gov.sa).
وعلى فاكس البلاغات: (0114869645).
وعلى هاتف البلاغات الدولي: (00966114752500).