دعوة من "عمليات أمن الدولة" للإبلاغ عن أي أخطار إرهابية

وقال المركز، في رسائل توعوية بثها تحت عنوان "وعينا.. أمان لنا": "أخي المواطن.. أخي المقيم.. كتب الله لكم الفوز بالمغفرة في ختام العشر الأواخر من رمضان.. بلادنا آمنة بفضل الله ثم بفضلكم، ومركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يستقبل بلاغاتكم بكل سرية عن كل ما يهددنا وحدودنا من أخطار إرهابية، وعلى مدار الساعة عبر قنوات الاتصال التالية: