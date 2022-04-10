دقيقة.. "جراحة كبرى" تُنقذ حياة ستيني من ورم الـ 12 كجم بـ "نور مكة"

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، في استئصال ورم من بطن مريض ستيني، يفوق ١٢ كجم.
وأوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي والسمنة، رئيس الفريق الطبي، الدكتور فاضل الزهراني، أنه وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اتضح وجود ورم كبير جداً، وفي ضوء ذلك تم استئصال كامل الورم.
وأشار إلى أنه من خلال الاستكشاف وجد أن الورم ناشئ من جدار المعدة، وكان حجمه ٢٧ سم × ٢٨ سم، بوزن يفوق الـ ١٢ كجم، وتم استئصال الأنسجة المتأثرة والمحيطة بالورم.
ونوّه ''الزهراني''، إلى أنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد؛ حيث أثبتت نتائج العينة أنه تم استئصال الورم بالكامل ونجاح العملية، كما أن المريض خرج من المستشفى بعد التأكد من استئصال الورم؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات الكبرى التي استغرقت مدة ساعتين ومن العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ومهارة عاليتين في هذا المجال.