دقيقة.. "جراحة كبرى" تُنقذ حياة ستيني من ورم الـ 12 كجم بـ "نور مكة"

ونوّه ''الزهراني''، إلى أنه تم إجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد؛ حيث أثبتت نتائج العينة أنه تم استئصال الورم بالكامل ونجاح العملية، كما أن المريض خرج من المستشفى بعد التأكد من استئصال الورم؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات الكبرى التي استغرقت مدة ساعتين ومن العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ومهارة عاليتين في هذا المجال.