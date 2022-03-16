دكا تشهد الجولة الأولى من المشاورات بين وزارتَي خارجية المملكة وبنغلاديش

عقدت اليوم في عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية دكا، الجولة الأولى من المشاورات بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية.
وترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما رأسه من جانب بنغلاديش وزير الخارجية أبو الكلام عبدالمؤمن.
وشهدت جولة المشاورات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك، وقّع وزير الخارجية ونظيره في جمهورية بنغلاديش عدداً من مذكرات التفاهم بين البلدين.
حضر جولة المشاورات وتوقيع المذكرات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.