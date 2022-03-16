"دلني على الطيب" بعنيزة يوفِّر كميات كبيرة من العطور والبخور للأُسر قبل رمضان

وتفصيلاً، قال مؤسس معرض "دلني على الطيب" ومالك العلامة التجارية المعروفة "سكة الطيب" عبدالعزيز المطرودي لـ"سبق": إن العود أصبح جزءًا أساسيًّا من محتويات المنزل، ويدخل في كل تفاصيل يوميات الأسر، وتحول من وجاهة ورمز للكرم إلى حاجة وضرورة. وتختلف كمية الاستهلاك من وقت لآخر غير أن مناسبات رمضان والأعياد والزفاف والاجتماعات، وأيضًا الإهداء، جميعها تساهم في مضاعفة حجم الإقبال عليه.