"دلني" يفوز بجائزة الأميرة صيتة للعمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية

من جانبه، ثمّن سلطان الحميدي جهود مؤسسة جائزة الأميرة صيتة، والقائمين عليها في تحفيز مؤسسات العمل الاجتماعي بالمملكة، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجائزة من خلال دوراتها المتواصلة.