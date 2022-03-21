"دلني" يفوز بجائزة الأميرة صيتة للعمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية

نظمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للعمل الاجتماعي في دورتها التاسعة لهذا العام 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وحصل بنك التنمية الاجتماعية ممثلًا بمركز دلني للأعمال، على جائزة الفرع الثالث لبرنامج العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية، عن برنامج "تأهيل وتمكين الأسر المنتجة".
تسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع الأعمال سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، مناصفة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عن "برنامج بناء المساكن للأسر الأشد حاجة".
جاء ذلك، خلال الحفل الرسمي، مساء أمس الأحد، في مدينة الرياض.
من جانبه، ثمّن سلطان الحميدي جهود مؤسسة جائزة الأميرة صيتة، والقائمين عليها في تحفيز مؤسسات العمل الاجتماعي بالمملكة، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجائزة من خلال دوراتها المتواصلة.
يُذكر أن مركز دلني للأعمال يعد الذراع التمكينية لبنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم منظومة شاملة لدعم وتمكين المشروعات والأفراد، كالاستشارات والتأهيل والتدريب.
وقد استفاد بخدماته مؤخراً أكثر من 22 ألف مستفيد ومستفيدة في 13 منطقة من مناطق المملكة.