دمج مدرسة بنين وبنات داخل سور واحد بالليث.. وآباء: شكوانا لم تُجْدِ نفعًا!

وأشار أولياء الأمور إلى أن البدائل التي تم عرضها على الإدارة التعليمية ولم تأخذ بها، هي: تشطيب المبنى المتعثر للبنات منذ سنوات ليكون مقرًّا للمراحل المتوسطة والثانوية للبنات بعيدًا عن مدارس البنين، وتأهيل المبنى المستأجر حاليًا من قِبَل المالك حتى يتم الانتهاء من مبنى البنات الحكومي، والاستفادة من مبنى مدرسة الحرمين الملحق ليكون مقرًّا ومجمعًا للمرحلة الابتدائية بنين؛ لا سيما بعد ضم ثلاث مدارس ابتدائية مع المرحلتين الثانوية والمتوسطة.