"دهانات الجزيرة" تتزيّن بحلّة رمضانيّة في مبنى الإدارة العامة الجديد بالرياض

خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، تزيّن مبنى الإدارة العامة الجديد لـشركة "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مدينة الرياض، الذي تمّ الانتقال إليه مؤخراً، كما تزيّنت مباني إدارات الشركة في باقي مناطق المملكة العربية السعودية بحلل رمضانية خلّابة، سعياً من الشركة لبناء بيئة عمل رمضانية تسرّ الخاطر، وتُشعر الناظر بروحانية الشهر المبارك.