"دهانات الجزيرة" تجمع نخبة من المهندسين والمصممين في "All in One"

نظّمت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، سيمناراً تحت عنوان “All in One” في فندق هيلتون الرياض، تناولت فيه ثمار جهودها المتواصلة طوال الـ 42 سنة التي مضت منذ تأسيسها في مدينة الرياض، بالإضافة إلى لمحة شاملة عن جميع ما توصلت إليه الشركة من منجزات وإبداعات في الدهانات والحلول الإنشائية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، والبنوك السعودية، ونخبة من أشهر المهندسين ومصممي الديكور في السعودية.
ارتكزت الفكرة الأساسية لسيمنار "All in One" على قدرة "دهانات الجزيرة" على تصدّر السوق وجذب العملاء، وتقديم حلول شاملة ومتكاملة لجميع شؤون البناء، تحت سقف ومصدر واحد، تتنوّع بين منتجات الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات المسؤولة بيئياً، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.
تميّز السيمنار بغنى منتجات "دهانات الجزيرة" وتنوّعها التي تمثّل الصناعة السعودية المحلية الملتزمة بأعلى المعايير العالمية، وسلّط الضوء على واحد من أحدث منتجات الشركة "رست إفكت"، وهو منتج جذب أنظار المهندسين ومصممي الديكور لتفرّده، وجماله الأخّاذ، وتطبيقاته المختلفة عن بقية منتجات الدهان الأخرى.
منتج "رست إفكت"
عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، عن سعادته واعتزازه بما وصلت إليه الشركة من تقدّم وازدهار وريادة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، مثمناً جهود الشركة والعاملين فيها للوصول إلى أفضل وأجود المنتجات الملائمة لتطلعات العملاء الكرام بكافة شرائحهم، لافتاً إلى تسخير إمكاناتها لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتوائم وتناسب احتياجات السوق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.