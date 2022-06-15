"دهانات الجزيرة" تجمع نخبة من المهندسين والمصممين في "All in One"

نظّمت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، سيمناراً تحت عنوان “All in One” في فندق هيلتون الرياض، تناولت فيه ثمار جهودها المتواصلة طوال الـ 42 سنة التي مضت منذ تأسيسها في مدينة الرياض، بالإضافة إلى لمحة شاملة عن جميع ما توصلت إليه الشركة من منجزات وإبداعات في الدهانات والحلول الإنشائية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، والبنوك السعودية، ونخبة من أشهر المهندسين ومصممي الديكور في السعودية.