"دهانات الجزيرة" تجوب عدداً من مناطق المملكة بسيمنارها "All in One"

عرضت الشركة في كل محطة من محطات سيمنار “All in One” الكثير من العيّنات لتقدّم تصوراً أفضل عن جودة منتجاتها ما بين الدهانات والأنظمة العازلة للحرارة والماء، والدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها، إلى جانب عرض مزايا "تطبيق دهانات الجزيرة على الجوال".