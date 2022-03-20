"دهانات الجزيرة" تفتتح أكبر صالة عرض نموذجية في محافظة الأفلاج

ويؤكد الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح كلامه بافتتاح وتجديد (11) معرضاً أخرى في مختلف مدن المملكة خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين، منها معرض في مدينة الشملي التابعة لمنطقة حائل، ومعرضان في مدينة مكة المكرمة أحدهما في حي المقام والثاني في حي العزيزية الشمالية، ومعرض في حي المهدية بمدينة الرياض، ومعرض في الأطاولة التابعة لمنطقة الباحة، ومعرض في حي شوران بالمدينة المنورة، ومعرض في حي المرجان بمدينة جدة، فضلاً عن (14) معرضاً خلال الربع الأخير من العام الماضي.