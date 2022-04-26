"دهانات الجزيرة" تنظم إفطارها السنوي في الرياض ومدن أخرى في المملكة

"نسعد في شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، أن نقيم هذا الإفطار الرمضاني المبارك تعبيراً عن امتنانا لجهود وكلاء ومنسوبي "دهانات الجزيرة" في مختلف أنحاء المملكة من جهة، حيث إنهم هم الأساس التي تقوم عليه الشركة، ولتقوية أواصر العلاقات بين الموظفين؛ ومن جهة أخرى، لكسب أجر الصائمين في هذا الشهر الفضيل، وإني سعدت كثيراً بتلبية الحضور الكريم للدعوة، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم في هذه الأوقات الفضيلة".