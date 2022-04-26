"دهانات الجزيرة" تنظم إفطارها السنوي في الرياض ومدن أخرى في المملكة

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، حفل إفطارها السنوي لوكلائها ومنسوبيها خلال شهر رمضان المبارك في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض، وكانت مأدبة الإفطار السنوي شاهدة على حضور كثير من وكلاء وموظفي الشركة. يأتي هذا الإفطار في إطار اهتمام "دهانات الجزيرة" الدؤوب بوكلائها وموظفيها وحرصها الدائم على مشاركتهم المناسبات السعيدة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات "دهانات الجزيرة" في تقوية أواصر التواصل والتعاون بين منسوبيها ووكلائها في العديد من مدن المملكة العربية السعودية، التي شهدت حفلات إفطار مماثلة خلال الشهر الفضيل، ولتعرب لهم عن امتنانها لكل الجهود المضنية والمتواصلة التي يقومون بها، والتي مكنت "دهانات الجزيرة" من أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في منطقة الخليج، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
هذا وقد أعرب الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، عن سعادته البالغة بتنظيم حفل الإفطار وتلبية الحضور للدعوة، بقوله:
"نسعد في شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، أن نقيم هذا الإفطار الرمضاني المبارك تعبيراً عن امتنانا لجهود وكلاء ومنسوبي "دهانات الجزيرة" في مختلف أنحاء المملكة من جهة، حيث إنهم هم الأساس التي تقوم عليه الشركة، ولتقوية أواصر العلاقات بين الموظفين؛ ومن جهة أخرى، لكسب أجر الصائمين في هذا الشهر الفضيل، وإني سعدت كثيراً بتلبية الحضور الكريم للدعوة، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم في هذه الأوقات الفضيلة".
هذا وقد، عُرفت شركة "دهانات الجزيرة" منذ تأسيسها بريادتها في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، حيث تنتج وتصنع وتصدر الدهانات والحلول الإنشائية عالية الجودة، والمتوافقة مع أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، وبرزت الشركة ونجحت خلال العقود المنصرمة في ترسيخ ريادتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم الدهانات والحلول الإنشائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.