"دهانات الجزيرة" توزِّع 1100 وجبة إفطار على الصائمين بمنطقة الجوف

وتُعبِّر هذه الحملة عن عناية "دهانات الجزيرة" بأواصر الدعم والأُلفة والتآخي بين أفراد المجتمع، وإبراز الروح التطوعية، وحب الخير الذي يسكن جنبات سكان المنطقة. وفتحت الشركة أبوابها لأبناء المحافظة مُحبِّي العمل التطوعي، الذين بلغ عددهم 20 متطوعًا ومتطوعة؛ للمشاركة في هذا العمل الإنساني، بعدد ساعات وصل إلى 80 ساعة على مدار الأيام الخمسة، بمعدل 4 ساعات لكل متطوع ومتطوعة.