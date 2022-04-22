"دهانات الجزيرة" توزِّع 1100 وجبة إفطار على الصائمين بمنطقة الجوف

أطلقت شركة "دهانات الجزيرة" مبادرتها المجتمعية في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية، على شكل حملة لتفعيل دورها التطوعي في خدمة المجتمع لإفطار الصائمين المتأخرين من سكان المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك تناغمًا مع روح المودة والعطاء في شهر الرحمة، وانطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبدأت هذه الحملة المباركة من يوم الثلاثاء 11 رمضان الموافق 12 إبريل 2022 إلى يوم السبت 15 رمضان الموافق 16 إبريل 2022.
وخلال هذه الأيام الخمسة قامت الحملة بتوزيع ما يقارب 1.100 وجبة إفطار على سكان المنطقة الذين داهمتهم زحمة الأعمال، وحالت دون الوصول إلى منازلهم في الوقت المناسب، وتناوُل الإفطار مع ذويهم.
وتركزت جهود الحملة على المناطق الحيوية في المنطقة، وهي: صناعية الجوف، ومحافظة دومة الجندل، ومطار الجوف، وسوق الخضار، ومتنزه الدراجة، ومتنزه النخيل، وكذلك عند إشارات الجوف الرئيسية (الشلهوب، والحسون، والصناعية).
وتُعبِّر هذه الحملة عن عناية "دهانات الجزيرة" بأواصر الدعم والأُلفة والتآخي بين أفراد المجتمع، وإبراز الروح التطوعية، وحب الخير الذي يسكن جنبات سكان المنطقة. وفتحت الشركة أبوابها لأبناء المحافظة مُحبِّي العمل التطوعي، الذين بلغ عددهم 20 متطوعًا ومتطوعة؛ للمشاركة في هذا العمل الإنساني، بعدد ساعات وصل إلى 80 ساعة على مدار الأيام الخمسة، بمعدل 4 ساعات لكل متطوع ومتطوعة.