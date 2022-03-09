"دهانات الجزيرة" شريك الحلول الإنشائية في "منتدى مستقبل العقار"

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار شكّل فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنّف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعوّل عليه كثيراً في المستقبل، حيث يُعدّ المنتدى فرصة نادرة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدّلات الطلب على الإيجار، والتملّـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج، وناقش المتحدثون من داخل وخارج المملكة، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنية، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة.