"دوائي" تحتفي بتخريج 300 صيدلي صغير في النسخة الثانية من "مدرك"

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي الدكتور يوسف بن صالح العمري، كلمته التي عبّر فيها عن شكره لراعي الحفل وللحضور؛ حيث استعرض عددًا من منجزات الجمعية، وأوضح أن الجمعية بالرغم من صغر عمرها إلا أنها حققت منجزات كبيرة، وقد استخدمت الجمعية عددًا من الأساليب الإدارية الرشيقة التي أدت إلى تحقيق العديد من المنجزات.