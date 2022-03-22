دوريتان تنظمان فوضى تجمهر أولياء الأمور أمام مدرسة للبنات بالشرائع

الدورية الأمنية حضرت مبكراً أمام المدرسة، وتمكنت من تنظيم أولياء الأمور وإبعاد الزحام من أمام البوابة وتنظيم خروج ودخول الطالبات، وبمجرد مغادرتها الموقع عادت الفوضى لتعم المكان مرة أخرى، ويتزاحم أولياء الأمور أمام البوابة ليتكرر السيناريو نفسه قبل يومين.