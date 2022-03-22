دوريتان تنظمان فوضى تجمهر أولياء الأمور أمام مدرسة للبنات بالشرائع

تواجدت مساء اليوم الثلاثاء دوريتان؛ أمنية ومرورية، لتنظيم الفوضى التي أحدثها تجمهر عدد من أولياء الأمور أمام مدرسة بنات بمخطط الشرائع.
وجاء ذلك الوجود الأمني تجاوباً مع تقرير "سبق" المنشور بعنوان "شاهد.. تكدس وتدافع يُحدث فوضى أمام بوابة مدرسة بنات بالشرائع".
الدورية الأمنية حضرت مبكراً أمام المدرسة، وتمكنت من تنظيم أولياء الأمور وإبعاد الزحام من أمام البوابة وتنظيم خروج ودخول الطالبات، وبمجرد مغادرتها الموقع عادت الفوضى لتعم المكان مرة أخرى، ويتزاحم أولياء الأمور أمام البوابة ليتكرر السيناريو نفسه قبل يومين.
وحضرت دورية مرور في زاوية المجمع المدرسي، ونظمت دخول وخروج المركبات لتحرير حركة السير في الموقع، وتوحيد اتجاه المركبات، حتى انتهى تكدس المركبات والوقوف العشوائي، وجرى إغلاق حركة السير.
بدورهم، طالب أولياء الأمور إدارة التعليم بضرورة وضع حواجز أو شريط يمنع الدخول، واستخدم المكبر الصوتي بدلاً من ارتفاع صوت حارس المدرسة وانشغاله بمناداة الطالبات ليتفرغ لتنظيم ومنع صعود ووصول أولياء الأمور إلى بوابة خروج الطالبات.
وكان عدد من أولياء الأمور سببوا فوضى وتزاحماً أمام مدرسة بنات طفولة مبكرة أثناء وقت انصرافهم.