"دوفات 2022" بدبي.. مركزان متقدمان لجامعة حائل بتوقيع "الحربي" و"الدرعان"

حققت جامعة حائل مركزَين متقدمَين في جوائز مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2022" الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يعتبر المؤتمر الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وحققت الطالبة "فَي معتز الحربي" المركز الرابع في مسابقة أفضل جودة بحث، فيما حقق الطالب علي خالد الدرعان المركز الخامس في مسابقة أفضل بحث مبتكر.



وتم تكريم "الحربي" و"الدرعان" أمام نخبة من أبرز المتخصصين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.



وهنأ رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، الطالبة "فَي" والطالب "علي"؛ لتحقيقهما هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة للجد والاجتهاد منهما بعد توفيق الله، فيما أشاد رئيس جامعة حائل بدور أسرة الطالب والطالبة فيما حققاه من إنجاز يُضاف إلى إنجازات الجامعة والمنطقة بصفة عامة.



وشكر "الشريف" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على الجهود والدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الجامعات، وهو ثمرة من ثمار التوجه الكريم لحكومتنا الرشيدة، أيّدها الله، التي هيأت لأبناء الوطن مقومات التفوق في كافة المجالات العلمية والتعليمية والبحثية.