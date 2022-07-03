دون تدخل بشري.. روبوت التطهير الذكي بالحرم يغطي ألف م2 لكل ساعة عمل

وفّرت رئاسة شؤون الحرمين، روبوتًا لتطهير المسجد الحرام، يعمل على تغطية مساحات أوسع داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ حيث يعمل الروبوت لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (68) لترًا من الماء، ويغطي أكثر من (1000) متر مربع لكل ساعة عمل، دون تدخل بشري، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان بخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة؛ لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.