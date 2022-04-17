دون عنصرية.. كاتب سعودي: أطالب الوافدين العاطلين بمغادرة المملكة

ويطالب "القشقري" هؤلاء الوافدين العاطلين بالمغادرة، ويقول: "أنا لا ألومهم طالما كان بقاؤهم نظاميًّا، وضمن القوانين التي شرّعتها وزارة الموارد البشرية، ولا أعلم إن كانوا يُفكّرون -ولو قليلًا- عمّا إذا آن الأوان ليكتفوا بما حققوه من خبرات، وبما ربحوه من أموال، فيستثمرونها في بلادهم التي حتمًا تحتاج إليهم بشدّة؟! وعمّا إذا كانوا يؤثرون ترْك الفرص الوظيفية المحتملة للمواطنين؛ الأَوْلَى منهم في التوظيف داخل وطننا، وما يُدريهم لعلَّ المواطنين إذا توظّفوا في بلاد الوافدين لَعَمِلُوا بنفس التفكير، فهذا هو المنطق المستقيم في كلّ دولة، ولا أقول هذا من باب العنصرية ودعوتهم للمغادرة، بل من باب الصراحة والاجتهاد الذي إذا أخطأتُ فيه كان لي أجر، وإذا أصبْتُ فيه كان لي أجران، ففكّر أيّها الوافد العاطل، فضلًا فكّر!".