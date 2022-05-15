"ديتاساد" تكشف النقاب عن مبتكرها الجديد في تقنية إنترنت الأشياء

من جانبه، كتب جان فيليب غيليه، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشبكات في إنتلسات الأمريكية، في مدونة قائلًا: "كل هذا القدر من الابتكار في صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أمرٌ رائع للغاية، ويُسعدنا أن نساهم في تمكين تلك الأفكار التحويلية مثل حلول النطاق الترددي التي تقدّمها ديتاساد عبر خدماتها. وتعد خدمات الحوسبة الطرفية واحدةً من الأسس التي تساعد العملاء في الاستفادة من إتاحة شبكة Flex وموثوقيتها".