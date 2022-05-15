"ديتاساد" تكشف النقاب عن مبتكرها الجديد في تقنية إنترنت الأشياء

كشفت شركة ديتكون السعودية المحدودة (ديتاساد)، الرائدة في تزويد خدمات البنية التحتية وأحد المساهمين الرئيسيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، النقابَ عن مبتكرها الجديد في تقنية إنترنت الأشياء وهو "التحسين الأمثل للنطاق الترددي الديناميكي"، خلال مشاركتها في فعاليات في معرض SATELLITE 2022 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع نخبة من الشركاء، على رأسهم شركة إنتلسات، شريكها الاستراتيجي المتخصص في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، في مشروع مشترك يحمل إمكانيات إحداث تغيير جذري في صناعة الأقمار الصناعية، وخدمات عرض النطاق الترددي، كذلك إعادة صياغة الخدمات التي تقدّمها شركات الأقمار الصناعية لمستخدميها النهائيين.
ومن شأن هذه التقنية الجديدة أن تفرض واقعًا جديدًا في خدمات شركات الأقمار الصناعية، من خلال الابتكار الذي قدمته ديتاساد، من بين 3 مبتكرات أخرى تحمل براءة اختراعها، للعام 2022.
وسوف يكون لهذه التكنولوجيا استخدامات مستحدثة للقمر الصناعي في قطاعات: (الخدمات المالية، الصحة، التعدين، والتعليم)؛ علاوة على لعب دور رئيسي في الثورة الصناعية الرابعة.
وتلبي تلك الخدمات احتياج المؤسسات إلى حلول عالية الأداء، ومتوافقة تمامًا مع عقد الحوسبة لديهم، مع أداء فائق يتطور، ومرونة كاملة في تعاطي البيانات وتنفيذ متطلبات العمل في أي وقت وفي أي مكان باستخدام نموذج استهلاكي خالص يتميز بعدم وجود قيود على النطاق الترددي.
وعن هذا الابتكار الجديد، يقول صاحبه فليكس توماس واس، رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في ديتاساد: "هذه التكنولوجيا، والشراكة الاستراتيجية مع إنتلسات (الشركة الرائدة عالميًّا في ابتكارات الأقمار الصناعية) تربط النطاق الترددي بتقنيات صناعة الأقمار الصناعية، وبوتيرة تنافسية تزيد من ربحية هذه الصناعة وعائداتها، وتعزز قيمة مجتمع مستخدمي الأقمار الصناعية في عصرنا الحاضر ومستقبلًا.
وأضاف توماس واس: "مع الوقت سوف تكون الأقمار الصناعية البديل الأرقى لتطبيقات أرضية ثابتة ومتحركة".
من جانبه، كتب جان فيليب غيليه، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشبكات في إنتلسات الأمريكية، في مدونة قائلًا: "كل هذا القدر من الابتكار في صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أمرٌ رائع للغاية، ويُسعدنا أن نساهم في تمكين تلك الأفكار التحويلية مثل حلول النطاق الترددي التي تقدّمها ديتاساد عبر خدماتها. وتعد خدمات الحوسبة الطرفية واحدةً من الأسس التي تساعد العملاء في الاستفادة من إتاحة شبكة Flex وموثوقيتها".