"ديزني+" تقدّم لمحة عن محتواها المميّز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتتيح هذه الخدمة تجربة مشاهدة عالية الجودة على ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد وتنزيل العروض والأعمال المفضّلة بشكل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إنشاء ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم، من أجل مشاهدة آمنة لجميع أفراد العائلة.