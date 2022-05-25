ديوان المظالم يجري أكثر من 2884 دراسة وإجراءً ومؤشر أداء عبر مكتب التطوير وقياس الأداء

أنجز مكتب التطوير وقياس الأداء التابع لديوان المظالم منذ إنشائه في الربع (الثالث) من عام 1438هـ، أكثر من 2884 دراسة وإجراء ومؤشر أداء، وقدّم عدداً من الدراسات لتطوير الأداء المؤسسي وإجراءات العمل لشتى تخصصات وإدارات ديوان المظالم ودوائره.