ديوان المظالم يجري أكثر من 2884 دراسة وإجراءً ومؤشر أداء عبر مكتب التطوير وقياس الأداء
أنجز مكتب التطوير وقياس الأداء التابع لديوان المظالم منذ إنشائه في الربع (الثالث) من عام 1438هـ، أكثر من 2884 دراسة وإجراء ومؤشر أداء، وقدّم عدداً من الدراسات لتطوير الأداء المؤسسي وإجراءات العمل لشتى تخصصات وإدارات ديوان المظالم ودوائره.
ويُعد المكتب -الذي يعمل على تطوير أساليب العمل وجودتها وتبسيط إجراءاتها بهدف تطوير الأداء المؤسسي لديوان المظالم في العمليات والخدمات كافة- واحداً من أهم إدارات ديوان المظالم ومخرجات إستراتيجيته الحالية بهدف تصميم وتنفيذ نماذج العمل بما يتواكب مع مستجدات المرحلة تقنياً وإدارياً.
وأعد المكتب 925 نموذج عمل و191 مؤشراً لقياس الأداء حاز بموجبها اعتماد الآيزو للمواصفة (9001-2015) لثلاث سنوات متتالية، ويرتبط المكتب تنظيمياً بمركز دعم القرار الذي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ إيماناً بأهمية تطوير وقياس الأداء وتجويد العمل وتبسيط إجراءاته وتفعيل ذلك على ما يقدمه ديوان المظالم من أعمال وخدمات.