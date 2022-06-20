ديوان المظالم يحدّث استبانة قياس آراء المستفيدين من منصة معين الرقمية

وشملت المؤشرات المُحَدّثة تحديد صفة المستفيد من الخدمة، ونوع الخدمة، مع تعديل خيارات الإجابة؛ بهدف الاستفادة من ذلك في تحليل البيانات بحسب صفة المستفيد، ورفع دقة قياس اتجاهات وآراء المستفيدين، ومعرفة الآراء حيال دور التقنية في العملية القضائية وما تتطلبه من سلاسة الإجراءات إضافة إلى وضوح المهام ومستوى إنجاز الدعاوى.