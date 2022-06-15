ديوان المظالم يطوِّر خدمات "معين الرقمية" بإتاحتها للمستفيد الاطلاع على رقم الدعوى

وتتمثل خطوات الدخول إلى الخدمة عبر منصة معين الرقمية إما من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وإما عبر النفاذ الوطني وإدخال رمز التحقق، ومن ثم اختيار الخدمات القضائية، وسيتم إظهار رقم الدعوى والطلب في كل من خدمة طلباتي وقضاياي والاستعلام التفصيلي عن قضية.