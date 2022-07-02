"ديوان المظالم" يعتمد ضوابط العمل القضائي عن بُعد

أصدر رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم قرارًا يقضي باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد كأسلوبِ عمل جديد في محاكم ديوان المظالم، بعد إقرار مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم مبدأ العمل عن بُعد في العمل القضائي.