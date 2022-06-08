ديوان المظالم يعلن عن التكامل بين "معين" وعدد من الجهات الحكومية رقمياً

وتتمثل خطوات جلب البيانات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في الدخول إلى منصة "معين" الرقمية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني الموحد ومن ثم اختيار خدمة تقديم دعوى من بين الخدمات القضائية وتعبئة البيانات المطلوبة وبناء على ذلك يتم جلب البيانات والسجلات والرخص من الجهات المصدرة وبشكل تلقائي.