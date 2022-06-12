د. المؤمن استشاري جراحات التجميل ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر

والدكتور حسين يمتلك خبرات طويلة في مجال جراحات التجميل أسهمت في علاج عدد كبير من المراجعين والمراجعات وبنجاح تام ولله الحمد، وقد سبق للدكتور المؤمن أن عمل في عددٍ من كبريات المستشفيات والمراكز المتخصصة في جراحة التجميل تمكن خلالها من إجراء عمليات تجميلية متنوعة بمعدلات نجاح عالية لمختلف الأعمار سواء الأطفال أو الكبار.