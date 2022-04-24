ذروة "المطرية".. "المسند" كاشفاً مناطقها: احذروا المراويح تقلب مقطورة!

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تصل الحالة المطرية في خامس أيامها إلى ذروتها، مشيراً إلى أنه قد تتشكّل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من: الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومكة المكرّمة وعسير وشمال وغرب منطقة الرياض وجنوب شرقي المدينة المنوّرة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع لمنطقة القصيم وجنوب غربي المدينة النصيب الأوفر هذا اليوم، والله أعلم.
وأضاف: "في مراويح الربيع تتشكّل بإذن الله (الرياح الهابطة)، وحقيقتها أن الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثف السحب، وعندما تصل (الرياح الصاعدة) إلى قمم المزن الركامي نحو 10 كم يبرد الهواء ويكون كثيفاً ثقيلاً فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحياناً إلى 100 كم/ساعة، وربما تبلغ 170 كم/ساعة، فتضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار مؤثرة سلباً على الممتلكات، وقد تقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها".