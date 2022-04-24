ذروة "المطرية".. "المسند" كاشفاً مناطقها: احذروا المراويح تقلب مقطورة!

وأضاف: "في مراويح الربيع تتشكّل بإذن الله (الرياح الهابطة)، وحقيقتها أن الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثف السحب، وعندما تصل (الرياح الصاعدة) إلى قمم المزن الركامي نحو 10 كم يبرد الهواء ويكون كثيفاً ثقيلاً فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحياناً إلى 100 كم/ساعة، وربما تبلغ 170 كم/ساعة، فتضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار مؤثرة سلباً على الممتلكات، وقد تقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها".