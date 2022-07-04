ذروة المهنة في العشر الأوائل.. أسواق الحدادة تنتعش في جازان و20 ريالًا لحد السكين

تشهد أسواق منطقة جازان الشعبية، انتعاشًا كبيرًا في هذه الأيام؛ حيث يعمَد المتسوقون إلى شراء المستلزمات الضرورية، وخاصة ما يتعلق بالأضاحي، وأهمها أدوات الحدادة من "السكاكين، والسواطير" لتقطيع اللحوم وتجهيزها لطبق "المحشوش"، الطبق الأشهر في جازان والمرتبط بعيد الأضحى المبارك؛ إذ لا يكاد يخلو بيت في المنطقة من هذه الأكلة المشهورة.
ورصدت "واس"، في جولتها على الأسواق الشعبية، انتشار الحدادين في تلك الأسواق الذين يقومون بشحذ السكاكين والخناجر وأدوات السلخ الأخرى؛ ففي العشر الأوائل من ذي الحجة من كل عام تبلغ هذه المهنة ذروتها وتزدهر ويكثر أربابها الذين ينتهزون هذه الأيام للتواجد داخل الأسواق وبالقرب من أماكن بيع الأغنام؛ فيما يتجول البعض من موقع لآخر، كما تتراوح تكاليف حد الشفرات -باختلاف السكين وحسب جودة الحد- ليتجاوز بعضها 20 ريالًا لحد السكين الواحد.