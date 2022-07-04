ذروة المهنة في العشر الأوائل.. أسواق الحدادة تنتعش في جازان و20 ريالًا لحد السكين

ورصدت "واس"، في جولتها على الأسواق الشعبية، انتشار الحدادين في تلك الأسواق الذين يقومون بشحذ السكاكين والخناجر وأدوات السلخ الأخرى؛ ففي العشر الأوائل من ذي الحجة من كل عام تبلغ هذه المهنة ذروتها وتزدهر ويكثر أربابها الذين ينتهزون هذه الأيام للتواجد داخل الأسواق وبالقرب من أماكن بيع الأغنام؛ فيما يتجول البعض من موقع لآخر، كما تتراوح تكاليف حد الشفرات -باختلاف السكين وحسب جودة الحد- ليتجاوز بعضها 20 ريالًا لحد السكين الواحد.