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ذروتها اليوم وغداً.. هذا ما يتوقّعه "المسند" عن "الحالة الماطرة"

تشمل مناطق عدة بالمملكة والمدينة المنوّرة لها النصيب الأوفر
ذروتها اليوم وغداً.. هذا ما يتوقّعه "المسند" عن "الحالة الماطرة"
عبدالله المسند
سبق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون ذروة الحالة المطرية المستمرة منذ 4 أيام، اليوم السبت وغداً الأحد.

وأوضح المسند، أن اليوم قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وشرقي كل من: تبوك والجوف والمدينة المنوّرة وجازان، وشمالي منطقة الرياض.

ولفت في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أنه من المتوقع لمنطقة المدينة المنوّرة النصيب الأوفر من الحالة.

الحالة المطرية
عبدالله المسند
رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية

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