ذروتها اليوم وغداً.. هذا ما يتوقّعه "المسند" عن "الحالة الماطرة"

وأوضح المسند، أن اليوم قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وشرقي كل من: تبوك والجوف والمدينة المنوّرة وجازان، وشمالي منطقة الرياض.