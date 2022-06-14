"ذيب لتأجير السيارات" تعلن الانتقال لفرعها الجديد بحي النهضة في بريدة

يشار إلى شركة ذيب لتأجير السيارات، الحاصلة على شهادة الأيزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الأيزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الأيزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، تضم باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى؛ حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد.. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 22.000 ألف مركبة.